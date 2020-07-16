MHP Genel Başkanı Bahçeli'den şehitler için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van'da düşen keşif uçağı ve Siirt'teki çatışmada şehit düşen polislerle ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, Van'da 7 emniyet mensubunun, Siirt'te de 2 polisin şehit düştüğünü, 2 polisin de yaralandığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve elbette büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyazlarımı derin bir teessürle iletiyorum.

Tedavi altında bulunan kardeşlerime şifalar diliyorum.

Kahraman şehitlerimizin onurlu isimleri, fedakâr hizmetleri milli vicdanda bir sancak gibi dalgalanacak ve geride bıraktıkları emanetleri asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır."

Kaynak: TRT Haber