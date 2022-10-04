MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Yunanistan'a silahlanma tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

EYT'lilerin mağduriyeti bu yol çözüme kavuşacak. Bu yara kapanacak, köklü bir çözüme ulaşılacak.

Türkiye değeri çok büyük bir ülkedir. Ülkemiz cumhurbaşkanlığı sistemiyle gücüne güç katmıştır.

Cumhur İttifakı Türk İslam asırlarının emanetlerini devralmıştır, MHP olarak 2023 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz.

2023 seçimlerinde Türk Milleti'nin zillete düşme ihtimali yoktur.

Anketler bizim için vızıltıdır. Biz anketçilerin dediğine değil milletimizin ne dediğine bakarız.

23 Ekim 2022 tarihinde Manisa Açık Hava Toplantılarımızı yapacağız. Bizim cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını sonuna kadar haykıracağız.

YUNANİSTAN'A SİLAHLANMA TEPKİSİ

Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okuyor. Akdeniz ve Ege'den silah gösterip, Lozan ve Paris anlaşmaları yok sayılmaktadır. Türkiye çembere alınmaktadır. Yunanistan'ın Ege ve 12 adalarla ilgili iddiaları haksız ve hukuksuzdur. Dünyaya ilan ediyorum, adalar konusunda hakkımızı yedirmeyiz, çiğnetmeyiz, vazgeçmeyiz. Hakkımızda gözü olanın gözünü oyarız. Emperyalizmin Miço'su.

ALTILI MASAYA ADAY TEPKİSİ

Aylardır toplanıp bir aday bile çıkaramayan acizler koalisyonu iyice su kaynatıştır. Birbirlerine güvenleri almamıştır. Masanın üstünde birbirine gülerken, altında birbirlerine tekme atmaktadır. Şimdiden koltuk kavgasına düşmüştür. Bunlardan ne köy olur ne kasaba.

KILIÇDAROĞLU'NA POLİSEVİ SALDIRISI TEPKİSİ

CHP demek, HDP demektir, HDP demek PKK demektir, cinayettir, ihanettir.

CHP'nin sözde gazetecileri kan döküyor, dağda eğitiliyor. Mazluma ihanettir. CHP'nin gazeteci kisveli teröristi Mersin'de polisevini hedef almıştır. Kılıçdaroğlu sen kimin yanında kimin yolundasın. DNA testi isterken hiç mi utanmadın?