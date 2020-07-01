MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sosyal medya kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün sosyal medyada son Twitter mesajlarını paylaşacağını belirtti.

Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmanın, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmanın çağın mümeyyiz ve müessir bir özelliği olduğuna işaret eden Bahçeli, teorik olarak sosyal medyadan beklenenin de bu ihtiyaca cevap vermesi olduğunun altını çizdi.

Ancak sosyal medyanın, dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüştüğüne dikkati çeken Bahçeli, başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medyanın iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olduğunu vurguladı.

"Sosyal medya taşınması imkansız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"İtibar suikastlarının kurgu mekanı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir. İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır.

Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir. Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor, duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum. Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim."

Kaynak: AA