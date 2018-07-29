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Midilli yolunda batan botta FETÖ üyeleri

Midilli'ye yasa dışı gitmeye çalışan 16 kişi alabora oldu. FETÖ üyeleri olduğu iddia edilen kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Midilli yolunda batan botta FETÖ üyeleri

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Ege Denizi'nde, Midilli Adası'na kaçmak isteyen FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen botun batması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılan kazazedelerin botta 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen bir helikopterin havadan yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından denizde ölü bulunanların 3'ünün bebek olduğu bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2018, 09:21
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