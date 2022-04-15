"Millet bahçelerimiz 7'den 70'e herkesin en uğrak mekanı oldu"

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kurum'u Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri karşıladı.

Tuşba Belediyesi hizmet binası önünde kentteki 26 yatırımın toplu açılışı için düzenlenen programa katılan Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'ı cazibe merkezi haline getirecek, uluslararası ticaretin ekseni yapacak, ekonomisini ve istihdamını güçlendirecek çok kıymetli eserleri hizmete aldıklarını anlatan Kurum, yatırım değeri 200 milyon lirayı aşan, içerisinde Erciş Millet Bahçesi, Tuşba Belediyesi hizmet binası, Çatak Atıksu Arıtma Tesisi, Van Defterdarlığı binalarının da yer aldığı toplam 26 eserin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

20 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir yola çıktıklarını dile getiren Kurum, "Cennet vatanımıza hizmet için durmadan, dinlenmeden gayretle çalıştık. Önce hep birlikte gelişmenin, refahın, kalkınmanın önündeki engelleri kaldırdık. Çocuklarımızın, evlatlarımızın, yavrularımızın geleceğini karartmak isteyenlere fırsat vermedik." dedi.

Van'da 2011 yılında milleti topyekün yasa boğan deprem hadisesinin yaşandığını, 644 kişinin 85 milyonun gözyaşlarıyla toprağa verildiğini belirten Kurum, depremin hemen ardından devlet ve milletin seferber olduğunu söyledi.

Van'ın yeniden ayağı kaldırıldığını aktaran Bakan Kurum, "Van depreminden sonra arı gibi çalıştık, tam 17 bin 500 konut, köy evleri ve dükkanı inşa ettik. Vanlı kardeşlerimizi çocuklarımızı, güzel yavrularımızı yeniden sıcak yuvalarına kavuşturduk. Van'ın o güzel çocuklarının yeniden gülümsemesine, gözlerinde yeniden umutlar yeşermesine bizleri vesile kılan Allah'a sonsuz kere hamd ediyoruz, sonsuz kere şükrediyoruz." diye konuştu.

- "Bu şehir adeta şaha kalkmış durumdadır"

Van'da depremden sonra önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"O günlerden bu günlere çok şey değişti. Van değişti. Van, daha da büyüdü, serpildi, gelişti. Açık söylüyorum. Bugün Van'ımızın diğer bölgelerdeki illerden eksiği yok, hatta fazlası vardır. Bugün Van'ın tüm ilçelerinde, sosyal konuttan kentsel dönüşüme, altyapıdan millet bahçelerine kadar yüzlerce projemizle, bu şehir adeta şaha kalkmış durumdadır. Hamdolsun, on yıllarca yoksullukla anılan, geri kalmışlığa mahkum edilen bu aziz şehre hak ettiği kıymeti verdik. 20 yılda, 40 milyar lirayı aşkın yatırım kazandırdık. Tabi bakanlık olarak da gözümüzün nuru Van'ımıza her daim hizmet ettik, yatırım bedeli tam 10 milyar liralık projeyi şehrimize armağan ettik. Şu anda Van'da toplam 1 milyar 25 milyon liralık yatırımımız var, harıl harıl çalışıyoruz. Bu yatırımların önemli bir bölümünün, toplam yatırım bedeli yaklaşık 200 milyon lira olan projelerimizin açılışlarını birazdan yapacağız."

Van'daki kentsel dönüşüme öncelik verdiklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Erciş'te, 3 etap halinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projemizi biliyorsunuz. Bunun birinci etabında 407 dükkan ve 48 ofisin yapımını tamamladık, hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 2. ve 3. etapların imar planlarını onayladık. İnşa çalışmalarına çok yakında ekiplerimiz başlıyor. Dönüşüm çalışmalarımızın en önemli bölümünü TOKİ'mizle ürettiğimiz sosyal konutlarımız oluşturuyor. Bugün Van'da bir konut rekoruna ulaştık, toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24 bin 71 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, iş yeri, köy evini şehrimize kazandırdık. Yine bugün sahada, toplam yatırım değeri 935 milyon lira olan 975 konut, 420 ahır, 150 köy evi, 3 millet bahçesinin yapımına hızla devam ediyoruz."

Kurum, Tuşba ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden 303 konut, ticaret merkezi ve camiyi ağustosta hizmete sunacaklarını, Erciş'te de inşa edilen 409 konut ve cami inşaatında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

81 şehirde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedeflediklerini anlatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hedeflediğimiz 443 millet bahçemizin 127'sini tamamladık. Millet bahçelerimiz 7'den 70'e herkesin en uğrak mekanı, milletimizin buluşma, sohbet etme, eğlenme, dinlenme mekanı oldu. Van'da da 7-8 tane millet bahçesi yapalım dedik. Kararımızı aldık, 1 milyon metrekare büyüklüğe ulaşan 8 millet bahçesini Van için tasarladık, uygulamaya başladık. Hatırlayacaksınız, Çatak'ta 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçemizin açılışını 2018'de yaparak Van'ın hizmetine sunmuştuk. Van'ımızı haziran ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ile birlikte ziyaret etmiştik. Hep birlikte başlattığımız Van Gölü dip tarama çalışmamızla, gölümüzü hem 121.000 metreküp çamurdan kurtardık, hem de 18 ton deniz çöpünü uzaklaştırdık, bertaraf ettik."

- "Sınır duvarları ve 311 karakol ile ülkemizin güvenliğine katkı sağladık"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da 2011 depremi sonrasında Van'da başlatılan çalışmalarla 10 ayda 17 bin 500 konut inşa edildiğini hatırlattı.

Planlı, nitelikli, çevreyi ve kültürel dokuyu tahrip etmeyen projeler geliştirerek sosyal konut başta olmak üzere hastane, okul, cami, millet bahçeleri ve kamu hizmet binaları gibi çok sayıda yatırımı şehre kazandırdıklarını aktaran Bulut, şu bilgileri verdi:

"Van genelinde yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lira olan toplam 25 bin konut, 407 dükkan, hastane, okul, öğrenci yurdu, cami ve diğer kamu hizmet binaları inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Van başta olmak üzere Doğu ve Güney sınırlarımızı düzensiz göç ve teröre karşı daha güvenli hale getirmek için yaptığımız yaklaşık 820 bin metrekarelik sınır duvarı başta olmak üzere, inşa ettiğimiz 311 karakol ile de ülkemizin huzur ve güvenliğine katkı sağladık. Çaldıran hutut hattında da bir kısım sınır duvarı inşaatlarımız devam ediyor."

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez de kentte hayata geçirilen projelerle büyük bir değişim ve dönüşümün başladığını anlatarak, desteklerinden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür etti.

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın konuşmaların ardından Bakan Kurum, video konferansla Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı.