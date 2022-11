Milletimiz geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de bu oyunu bozar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törende konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Biz bu şehri tüm kalbimizle, Allah için seviyoruz. Sizlerin muhabbetinden bizi aynı hasbilikle sevdiğini görüyorum. Rabbime sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.

20 yıldır gece gündür ülkemize eser vermek, milletimize hizmet vermek için çalışıyoruz. Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede yanımızda milletimiz vardı. Şu an itibariyle 60 bin kişi var dediler. Biz vesayetin oyunlarını sizlerle bozduk. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarını sizlerle göğüsledik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorlarını birlikte yıktık. Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını boşa çıkardık. Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber attık, gereken hazırlıkları beraber gerçekleştirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla milletimizi hayallerine kavuşturmanın vesilesi haline getirmeye hazırlanırken, sizlerle yola çıkıyoruz.

Bize asla rehavete kapılmak, durmak, duraksamak olmaz. Köken, inanç, meşrep farklılıkları üzerinden bölünmek, kamplaşmak felaketimizdir. Hakkın ve hakikatin rotasından sapmadan 85 milyon bu mücadeleyi yürütmek mecburiyetindeyiz.

Biliyorsunuz geçmişte kimi zaman köken, mezhep, ideolojik etiketler üzerinden kirli senaryo denendi. Rahmetli Menderes'e, rahmetli Özal'a saldıranların da ellerinde aynı senaryo vardı. Emperyalistlerin tezgahını başına geçirdi. Seçim dönemlerinde daha pervasızca sergileniyor. 2023 yaklaşırken bunun yeni işaretleri belirmeye başladı.

KILIÇDAROĞLU'NA: PROJE ÜRÜNÜ HAMLELER

Birileri kıta kıta geziyor. ABD, İngiltere, Almanya... Dönüşte yediği hamburgerden başka anlatacağı yok. Ama hesabını vermediği pek çok nokta var. Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış, para... Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal Duyun-u Umumiye, biz de IMF'ten kurtardık. Bu kardeşiniz IMF ile kapıları kapattı mı? Artık bizim IMF'le herhangi bir işimiz yok. CHP, IMF'in temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok. Biz kendimize yeteriz. Gücümüz var. Artık o kapılarda işimiz yok. Şimdi bu zat ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor. Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerdeki her konuşma, her provokasyon Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Aklıbaşında kim ülkenin kapanmış yarasını açar? Aklıbaşında kim uyuşturucu ile ülkesini zikreder? Kim mahkemelerde hakimlerin üzerine yürür? Bu şaşırmış. Nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız, bunların hesabını soracağız. Bunlar proje ürünü hamlelerdir, bunlar da proje ürünü elemanlardır. Şimdi aynı bedelleri önümüze getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Bunlarda öyle bir tıynet var ki hem ülkeyi kana bulayanları sırtlarına taşırlar, hem de aynı ithamla ülkeyi kaşırlar. Partilerinin Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet'e faydaları yoktur. Belediyelerde bunu yaptılar. Şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Yapamayacaklar. Milletimiz geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de bu oyunu bozar.

Biz kendi parti programlarımızda, Cumhur İttifakı programlarında her fırsatta rabiamızı tekrarlıyoruz.

"70'LERE, 90'LARA DÖNDÜRECEKLER"

Bugün hiçbir sorumlulukları yokken, bu değerlere sahip çıkamayanların yarın ellerine yetki geçerse istikametlerini nereye çevireceklerini düşünebiliyor musunuz? Güvenliğimizi terör örgütlerinin hamilerine teslim edecektir. Ekonomimizi IMF gibi benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir. Evlatlarımızı dijital mecralarla zehirlemek isteyenlere teslim edeceklerdir. Eser ve hizmet altyapımızı kimi yerde işbilmezlikleri, kimi yerde sabotajlarıyla çökerteceklerdir. Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların perişan haline döndürecekler. Bazen haksızlık mı yapıyoruz diye soruyoruz. Sonra aksini düşünmemizi sağlayacak aklıbaşında politikaları yok.

Karşınızda kaliteli bir muhalefet varsa siz de kendinize çekidüzen vermek zorunda kalırsınız. Biz de her işimizi milletimizle istişare ederek yürütüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle inşa edeceğiz.

169 ESER, 30 MİLYAR LİRA

Bugün Gaziantep'e sizlerle dertleşmenin, eserlerin açılış sevincini paylaşmak için geldim. 14 milyar liralık 99 eserin özel sektörün 15 milyarlık 70 fabrikanın açılışını yapıyoruz. Toplam 30 milyar liralık 169 tesisin hayırlı olmasını diliyorum.

Buraya Gaziray ile geldik. 25,5 km'lik güzergâhıyla Gaziantep'in şehiriçi ulaşımına katkı sağlayacak. 16 istasyon, 3 tünel, 1 köprü ile tarihi bir yatırım olan Gaziray'ın şehrimize kazandırılma sürecinde yaşanan sıkıntıları değdiğine inanıyorum.

Gaziantep'i bakanlıklarımızla, kurumlarımızla, belediyelerimizle birlikte geliştirmek, güzelleştirmek, büyütmek için çalışıyoruz. Gaziantep'in geldiği yer birlik ve beraberliğin en somut örneğidir. Gaziantep ülkemizin sanayi ve ticaret şehirlerinden biridir. 2 yıl önce 300 fabrikayı birden açmıştık. Muhalefet gelip fabrika saymaya başlamıştı. Onu bile doğru dürüst beceremediler. Bugün de yapımı tamamlanan 70 yeni fabrikanın açılışını yapıyoruz.

Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek bir ülke haline geldi. TEM'in ne olduğunu görmek isteyen Gaziantep'e baksın. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda ikna olmayan varsa Gazianteplinin hak ettikleri cevabı vereceklerinden şüphem yok.

Bugün açılışını yaptığımız eser ve hizmetler, bir de 20 yılda şehrimize kazandırdıklarımız var.

Seçimden önce tekrar biraraya gelecek, muhabbetimize devam edeceğiz."