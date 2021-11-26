Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" ile anlaşmaya ilişkin protokol, üye devletlerin yakın iş birliği içinde mevcut ekonomik kaynaklar ve olanaklardan faydalanmaya yönelik çabaların artırılmasını hedefliyor.

EİT'e üye devletlerin ekonomik kaynaklarının birbiri arasında dolaşmasıyla kalkınmanın sağlanmasını, böylece vatandaşların yaşam standardını yükseltecek şekilde elverişli yatırım ortamı sağlamayı ve geliştirmeyi amaçlayan anlaşmaya göre, taraflar kendi yatırımcılarını diğer tarafların ülkelerinde yatırım yapması için teşvik edecek ve uygun koşulları yaratacak.

Üye ülkelerin, diğer ülkelerdeki yatırımcıları kendi ülkelerine davet edebilmek için uygun koşulların yaratılmasını da teşvik eden anlaşma; yatırımların uygun şekilde yapılmasını sağlamak için kanunlara ve düzenlemelere göre gerekli tüm izinlerin sağlanmasını, yatırımla ilgili ülkeye girmek isteyen taraf ülke vatandaşlarının geçici ikamet ve çalışma izni başvurularının iyi niyetle incelenmesinin yanı sıra kamulaştırma ve tazminat, kayıplar, iade, transfer ile uyuşmazlıkların çözümü gibi konulara ilişkin hususları içeriyor.