Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla "Özel eğitim kurumları ve kaynaştırma uygulanan okullarında eğitim alan otizmli evlatlarımızın akademik ve sosyal alandaki becerilerini desteklemek, bu öğrencilerimizin eğitim ortamlarını zenginleştirmek amacıyla çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Otizm tanısı konulmuş bireylerin, rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesindeki kurullarca, eğitsel değerlendirmelerinin ardından kendilerine uygun eğitim ortamlarına yönlendirildiğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Özel eğitim kurumları ve kaynaştırma uygulanan okullarında eğitim alan otizmli evlatlarımızın akademik ve sosyal alandaki becerilerini desteklemek, bu öğrencilerimizin eğitim ortamlarını zenginleştirmek amacıyla çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Attığımız her adımda olduğu gibi, bu konuda da odak noktamız eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak.

Özel çocuklarımız, bizim en kıymetli emanetlerimiz. Çocuklarımızın bireysel farklılıklarını tanımak ve onların akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek için yürüttüğümüz çalışmaları sürekli zenginleştiriyoruz. Özel çocuklarımız ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."