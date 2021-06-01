Milli Eğitim Bakanlığından karne kararı
Milli Eğitim Bakanlığı karnelerin 18 Haziran'da vermeyi, kalan 2 haftada telafi eğitimine geçmeyi planlıyor.
Güncel 01.06.2021, 02:00
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor.
Kaynak: AA
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