Milli Görüş hareketinin duayenlerinden Prof. Dr. Arif Ersoy vefat etti

Milli Görüş camiası, önemli bir ismini yitirdi. Prof. Dr. Arif Ersoy, kalp yetmezliği sebebiyle 72 yaşında hayata veda etti. Ersoy, Necmettin Erbakan'ın yakın yol arkadaşıydı.

Merhum İlim Yayma Cemiyetine yer tahsis ettiği için bir yıl hapis cezası almıştı. Mahkemede " Suçsuzum, kimsenin de bu konuda şahitliğini kabul etmiyorum. Öğrenciler kalsın diye yurt, ibadet edilsin diye de cami yeri tahsis ettim. Bu suçsa onu da kabul ediyorum. Bu dosya ahirette benim beratım olacak. Verilecek her cezaya razıyım" demişti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ersoy'un vefatından dolayı taziye mesajı yayınladı:

"ESAM’da bir dönem birlikte çalıştığımız, eski Çorum Belediye Başkanı, İslam ekonomisi üzerine kıymetli çalışmalar yapan hocamız, Prof. Dr. Arif Ersoy dâr-ı bekâya irtihal etmiştir. Cenab-ı Hak rahmet eylesin; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise mesajında "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Değerli büyüğümüz, Milli Görüş'ün emektarlarından Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız Hakk'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da duyduğu derin üzüntüyü paylaştı:

"Milli Görüş hareketinin duayenlerinden, Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy hocamızın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Erbakan'ın ekonomi programı adil düzenin teorisyenlerinden olan Ersoy, çeşitli üniversitelerde akademisyenlik görevinde bulundu. 1994 ve 2002 yılları arasında Çorum Belediye Başkanlığı yaptı.

Ersoy'un Çorum'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA





Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2020, 16:15