Milli Görüş'ün ulu çınarı Necati Molder Hakk'ın rahmetine kavuştu

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisinde ilçe başkanlığı yapmış, Milli Görüş fikrinin kalender isimlerinden değerli insan Eyüpsultanlı Necati Molder (97) Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Kendisine Dünya Bülteni ailesi olarak Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Cenazesi 25.07.2018 Çarşamba (bugün) ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camiinden kaldırılacak.

Necati Molder ile 3 Mart 2016 yılında Nedim Odabaş'ın kendisiyle yaptığı bir röportaj onu çok daha yakın tanımamıza fırsat veriyor

Milli Görüş’ün asırlık çınarlarından Necati Molder: Erbakan Hoca, feraset ve dirayet demektir

Nedim Odabaş

Necati amca, siz Erbakan Hocamızın yol arkadaşlarındansınız. Milli Nizam Partisi'nin Eyüp İlçe Başkanlığı'nı yapmışsınız. Tanışmanız nasıl oldu?

* Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden olan Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı hayırla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanının cennet olması için dua ediyorum. Hocamızla tanışma sürecimiz çok farklı bir şekilde gelişti. Biz duyduk Erbakan Hocamızın parti kuracağını, açılış yapılacağını. Milli Nizam Partisi'nin Ankara'daki açılış merasimine gittik, iştirak ettik. Mustafa Sönmez, ben ve Aynur Bey… Açılışta Erbakan Hocamızı dinledik… Çok memnun kaldık… “İşte bu parti bizim partimiz… Anadolu'ya hizmet, İslam âlemine birlik ve dirlik getirecek lider” dedik…

“Emrinizde çalışmak istiyorum” dedim

Hocamız o zamana kadar söylenmemiş sözleri mi söylüyordu?

* Elbette… Hocamızı ben tanımıyordum, ama tanıyanlar vardı. Onunla birlikte çalışan, Gümüş Motor tecrübesinden tanıyanlar çoktu. Ben bilmiyordum… Oraya gidince, anladım ki, “Bu lider, tam bizim ihtiyaç duyduğumuz, İslam ümmetinin kurtuluşunun vesilesi olacak bir liderdir.” Döndükten sonra ben “Beraber çalışmak isteriz” diye kendisine bir mektup yazdım. Bizzat ben kaleme aldım. Makam, mevki de istemedim aslında… “Sizin emrinizde çalışmak isterim” diye. Kendisinden bana mektup geldi, “Şadoğlu ile irtibat” kur diye. Şadoğlu ile görüşecektik… Hüsamettin Kuşkon da vardı yanımda. Onlar il teşkilatını kurmaya çalışıyorlardı. Biz ilde çalışacak adam değiliz diye düşündük. Sonra ilçe teşkilatının kurulması için emir geldi. Yaparlar'ın ağabeyi bizi Eyüp'te gördü, bize selahiyet verdi Milli Nizam Partisi Eyüp İlçe Teşkilatının kurulması için.

Röportajın devamı için TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 16:31