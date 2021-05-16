Milli İrade Platformu: 'Refah Sınır Kapısı üzerinden koridor açılmalı'

Ensar Vakfı, 15 Temmuz Derneği, KADEM, TUGVA, TÜRGEV gibi kuruluşları bünyesinde barındığını ifade eden Milli İrade Platformu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili Mısır’a açık bir çağrı yayınladı. Açıklamada Mısır ile Gazze arasındaki yer alan Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve insani yardımların şehre girmesi talep edildi.

“Türkiyeli STK’lardan Mısır devletine çağrı” başlığıyla yayımlanan bildiride İsrail’in saldırıları hakkında şu hatırlatmalar yapıldı:

İsrail geçtiğimiz haftalarda Kudüs’te başlatmış olduğu işgal ve güç kullanımını gittikçe arttırdı ve saldırıları Gazze’ye taşıdı. Yüzlerce masum sivilin ölmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Yıllardır uygulanan politika ve abluka neticesinde; Gazze, açık hava hapishanesine dönüştü. İsrail’in yıllardır abluka altına aldığı sivil halktan gıda ve ilacı kesmesi, eğitim ve sağlık maksadıyla kullanılan binaları vurması, kitle imha silahları kullanarak sivilleri hedef alması, yaşanan insani krizi daha da arttırdı. İsrail’in bu saldırılarda açık bir şekilde savaş suçu işlediği gözükmektedir. Burada yaşayan çok sayıda Filistinli, saldırılardan şiddetli biçimde etkilenmiş, evrensel insan haklarının en temel prensiplerinden bile mahrum kalmıştır

”Gazze, bu yaşananların ardından insani krizin boyutlarının çok daha arttığı, acilen uluslararası kurumların devreye girerek önlem alması ve koridor açması gereken bir yer haline gelmiştir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu süreçte Mısır’ın hastane kullanımını Gazzelilere açması olumlu karşılanırken bizleri hem bugüne hem geleceğe dair umutlandıran gelişmelerden biri olmuştur. Mısır’ın duyarlı davranışının, vicdan sahibi toplumlarda daha da geniş yankı sağlayacağına inanıyoruz. Ancak İsrail’in son saldırılarıyla Gazze’ye insani yardımın gerekliliği artarak olağanüstü bir noktaya ulaşmıştır.

Yaşanan bu insani krizin daha da büyümemesi adına uluslararası toplum ve kamuoyu harekete geçmeli ve Gazze’ye acilen Refah Sınır Kapısı üzerinden koridor açılmalı, yardımların ve ilaçların şehre girmesine müsaade edilmeli, Gazzelilerin temel insani haklara erişimi için gerekli adımlar atılmalıdır. Türkiye’deki sivil toplum ve yardım kuruluşları olarak Mısır’ın, Refah Sınır Kapısı’ndan yardımların geçişine müsaade ederek bu insani krizi çözmede çok belirleyici olacağını düşünüyor ve Mısır devletinin bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz.