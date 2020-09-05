Milli makine sanayisini özgürleştirecek adım

Türkiye'nin yerli ve milli sanayi hedefiyle yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında makine teknolojisine yönelik önemli bir adım atıldı.

Akıllı makinelerin beyin ve sinir sistemi olarak nitelendirilen, makine teknolojisinin ana kalemi CNC kontrol ünitesi ve tahrik sistemleri, SAHA İstanbul üyesi 11 firmanın girişimiyle 2 yıl içinde yerli olarak üretilebilecek.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük savunma, havacılık kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un öncülüğünde 5 eksenli CNC kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesi çalışmaları başlatıldı.

1 yıl boyunca detaylı bir çalışma yürütülecek

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, hem dışa bağımlılığı azaltma hem de cari açığı kapatmada makine sektörü için lokomotif ürün olacağı değerlendirilen CNC kontrol sistemleri konusunda kümelenme bünyesinde, yaklaşık 1 yıl süren detaylı bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu çalışmaların sonucunda SAHA İstanbul üyesi 11 firmanın girişimiyle MİLTEKSAN CNC Teknoloji Ve Kontrol Sistemleri Sanayi AŞ'nin kurulduğunu belirten Keleş, şöyle konuştu:

"Kurulan yerli firma, ülkemizde ilk defa 5 eksenli CNC kontrol ünitesi geliştirilmesi için çalışmalara başlamıştır. Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek verecek bu girişim içinde konusunda uzman 11 firmanın yanı sıra CNC ile talaşlı imalat alanında dünya çapında otorite sayılan hocalardan Prof. Dr. Yusuf Altıntaş ve Prof. Dr. Engin Kılıç ile Yavuz Murtezaoğlu da danışman olarak yer aldı."

"Birçok alanda gelişmelere kapı açılacak"

İlhami Keleş, temel olarak Türk makine sektörünü harekete geçirmeyi ve cari açığın kapatılmasına katkı sağlamayı hedefleyen girişimin, yenilikçi yaklaşımları ve çağdaş teknolojileri kullanarak dijital dönüşüm kavramıyla yeni nesil CNC kontrol ünitesinin tamamen yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacağını söyledi.

MİLTEKSAN'da 14'ü doktoralı olmak üzere 80 personelin görev alacağını anlatan Keleş, bu girişimin açacağı yol sayesinde Türkiye'nin CNC makine ve robot sektöründe ihtiyaç duyulan yerli servo sistemler, yüksek hassasiyetli tahrik sistemleri, yataklama elemanları, spindle ve sürücüleri, robot kontrol üniteleri gibi birçok alanda da gelişmelere kapı açılacağını belirtti.

Kaynak: AA