Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na 92 kadro ihdas edildi

Kararnameye göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çalışma alanına ilişkin olarak enstitüler ve eğitim merkezleri kurabilecek ve bunlarla ilgili işlemleri Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı yürütecek.

Başkanlık, bünyesindeki saray, köşk, kasır ve müzelerin bulunduğu yerleşkelerin Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun uygun göreceği alanlarında arkeolojik kazı yapabilecek veya yaptırabilecek.

Restorasyon Dairesi Başkanlığı ise restorasyonu yapılan tarihi mekanların elektrik ve mekanik proje ve uygulamasını yürütecek ve Başkanlığın envanterindeki mekanlardan Bilim ve Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü alanlarda; taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve kazı yapabilecek veya yaptırabilecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının kadrolarına yönelik yapılan düzenlemeler ile Milli Saraylar müşaviri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı istatistik müşavirine, köşk ve kasır amiri ise müdür yardımcısına denk olacak.

92 kadro ihdas edildi

Bu arada Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına çeşitli unvanlarda 92 kadro ihdası gerçekleştirildi.

İhdas edilen kadrolar; daire başkanı (1) Milli Saraylar müşaviri (3), müdür (2), köşk ve kasır amiri (1), şube müdürü (2), uzman (1), şef (1), koruma ve güvenlik amiri (3), rehber (2), müze memuru (10), koruma ve güvenlik görevlisi (20), memur (4), gişe memuru (3), mühendis (4), mimar (2), arkeolog (10), restoratör (2), tekniker (2), teknisyen (6), itfaiyeci (10), bahçıvan (1) ve bekçi (2) unvanlarından oluştu.