Milli Savunma Bakanı Akar, askerleri taşıyan otobüsün devrildiği ilçeye gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.
Alınan bilgiye göre, askerleri taşıyan otobüs, Mut- Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 10:52