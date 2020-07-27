banner15

Milli Savunma Bakanı Akar, askerleri taşıyan otobüsün devrildiği ilçeye gidiyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, askerleri taşıyan otobüsün devrildiği ilçeye gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.

Alınan bilgiye göre, askerleri taşıyan otobüs, Mut- Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrildi. 

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 10:52
Mersin'de otobüs devrildi.. 5 asker şehit

Mersin'de otobüs devrildi.. 5 asker şehit
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48