Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Uçuş Bilgi Bölgesi' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, içinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen, hudutları belirlenmiş hava sahası olan FIR Hattı'na (Uçuş Bilgi Bölgesi) dair değerlendirmede bulundu.

Bakan Akar, "Türkiye, FIR Hattı konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir." diye konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye, FIR Hattı konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir.'' Fırat’ın doğusuyla ilgili temaslarımız sürüyor, çalışmalarımız devam ediyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER



''Türkiye’nin 'evet' demediği hiçbir oldu bittiyi arkanızda kim olursa olsun bize kabul ettiremezsiniz.''

SURİYE'NİN KUZEYİ

''Ülkemizin güneyinde, ister Irak’ın ister Suriye’nin kuzeyinde, hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz.''

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 16:12