Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha vurguladı.