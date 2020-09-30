Milyonluk araçları doludan koruyan yorgan - yastık oldu

İstanbul Kadıköy'de bulunan galeriler battaniye, paspas, kilimle önlem alırken, iki galerinin ise yorgan ve yastık ile önlem alması dikkat çekti. Bir aracın üzerinde ise yatık ve katlanır sandalye konulduğu görüldü.

İstanbul'daki galericiler yağış sırasında dükkanda ne bulduysalar araçların üstünü kapatmaya çalıştılar.

Araçlarına yastık ile önlem alan otomobil galerisi sahibi Zekayi Ademci, "Tedbir alabildiğimiz kadar aldık. Yine arabalarda ufak tefek delikler var. Birden vurdu, ceviz büyüklüğünde, 2017'dekinden biraz daha hafifti. Ama bu da az değil, arabalarda yine hasar var. Bir kısmı içerideydi, dışarıda olanlarda biraz hasar var. Ne bulduysak içeride, bazen üstümüze örtüp yattığımız şeyler vardı, yorgan yastık ne bulduysak koyduk" dedi.

YORGAN VE YASTIKLA ÖNLEM

Yorgan ve yastık ile önlem alan bir diğer galerici olan Mehmet Cengiz Kitapçıoğlu ise, "Dolu bir anda bastırdı, ceviz, fındık büyüklüğünde. Bir anda olunca elimize ne geldiyse, arabaların paspası, içerideki battaniye ne varsa, bagaj korumaların hepsini serdik üzerlerine. Haberimiz yoktu önceden. İki üç aracımızda hasar var ama erken davrandığımız için fazla vurmadı hasar, 5-6 tane 10 tane ancak değdi" diye konuştu.

Kitapçıoğlu, yorganla korumaya çalıştığı aracının yanında dolu yağışını anlattı. Araçlara battaniye seren galerici Kadir Ümit Atabek, "Haberimiz yoktu, hep 'yağacak' diyorlar yağmıyor. Meteoroloji uyarmadığı zaman hep böyle şeyler başımıza geliyor, 2017'de de aynısı olmuştu. Paspaslar, örtüler, battaniyeler, pıt pıtlar var. Bunlarla önlem almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Patronlar dünyası