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Minibüs yoldan çıktı: 12 yaralı

İstanbul Sarıyer'de yağmur nedeniyle yoldan çıkan yolcu minibüsü ağaçlara çarptı. Kazada 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güncel 07.11.2021, 14:25 07.11.2021, 14:30
Minibüs yoldan çıktı: 12 yaralı

Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde yolcu minibüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde ilerleyen minibüsün sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

TRT

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#kaza #Sarıyer
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