Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Parlamento Başkan Vekili Müferrah Şinik, "Kosova Türk toplumu çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara her birey kendi ihtiyaçları doğrultusunda Türk kanallarını ilgiyle izlemektedir." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Mirasımızın İzinde: 1. Balkan - Türk Kadın Çalıştayı" kapsamında düzenlenen "Balkanlar'da Türkler" panelinde konuşan Şinik, milli ve manevi değerlerin korunmasında ve yeni nesillere aktarılmasında televizyonun, özellikle dizilerin kullanılmasının Balkanlar'da yaşayan Türk toplumu açısından hem olanaklar hem de zorluklar barındırdığını anlattı.

Şinik, şunları kaydetti:

"Kosova Türk toplumu çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara her birey kendi ihtiyaçları doğrultusunda Türk kanallarını ilgiyle izlemektedir. Rant uğruna, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan dizilerin ölçüsüzce yayınlanması değerlerimizin korunmasına yönelik tehdit oluşturmaktadır. Televizyon kullanımı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve Türk dizi yapımcılarının kaliteyi artırarak milli, manevi ve Batı merkezli değerler olgular arasında ölçülü ve dengeli yapımlar üretmesi geleneklerimizin korunması açısından önem taşımaktadır."

Batı Trakya Türk Kadın Platformu'ndan Dr. Pervin Hayrullah da Batı Trakya'daki Türk varlığını göçe zorlayarak, asimile ederek, cahil bırakarak eritmeye çalışan bir yapı olduğunu, buna karşılık Türkiye'nin güçlü varlığının Batı Trakya'daki Türk toplumu için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hayrullah, "Türkiye'nin gücü sesimizin Avrupa'daki muhataplarımıza güçlü bir şekilde ulaştırılmasına yol açıyor." dedi.

Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat ve Karadağ Müftüsü Rıfat Feyziç de panelde görüşlerini bildirdi.

Çalıştay, "Balkanlarda Kadın Olmanın Zorlukları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi" ve "Çok Kültürlülük İçerisinde Balkan Türklerinde Mili ve Manevi Değerlerin Korunması, Aile İçi Değerlerin Aktarılmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri" oturumlarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 18:02