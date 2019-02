Mısır'daki idamlara tüm Türkiye'den tepki yağdı

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Memur-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Selöz sendika binasında düzenlenen basın toplantısında, Müslümanlara karşı uygulanan zulme karşı susmayacaklarını söyledi.

Niğde, Kayseri ve Kırıkkale'de bazı sendikaların temsilcileri, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini protesto etti.

Memur-Sen Niğde Şubesi'nde toplanan sendika temsilcileri, Mısır'daki idamlara tepki gösterdi. Grup adına açıklamayı okuyan Diyanet-Sen Niğde Şube Başkanı Murat Dündar, darbeci Sisi hükümetinin göstermelik yargılamalarla bugüne kadar 165 masumu idam ettiğini söyledi.

Mısır zindanlarında idam edilmeyi bekleyen 600 kişi bulunduğunu belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Ağır işkenceler eşliğinde, çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz."

- Kayseri

Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisinde, sendika üyeleri Mısır'daki idamlara tepki gösterdi. Grup adına konuşan Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, idamları kınadı.

Kalkan, "İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor." diye konuştu.

Memur-Sen olarak Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrısında bulunan Kalkan, İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yaptı.

- Kırıkkale

Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilciliği tarafından düzenlenen protesto gösterisinde ise Nur Cami ve Külliyesi avlusunda toplanan grup "Katil Sisi hesap verecek", "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi Recep Akdoğan, "Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam alemine baş sağlığı diliyoruz. Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mısır'daki idamları kınadı.

Memur Sen Van İl Temsilcisi Mahmut Gülaçar, sendika binasında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığı açıklamada, Mısır'da 16-17 Haziran 2012'de yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntasının, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı'nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini anımsattı.

Gülaçar, emperyalist dünyanın ve iş birlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi'nin, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da firavunlaştığını, firavunun Hz. Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yaptığını belirtti.

Darbeci Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masum insanı idam ettiğini kaydeden Gülaçar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. İdam edilenlerin 'ah'ları arşıalaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor, Filistin'de her gün siviller, masumlar katlediliyor, Arakan'da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor, Yemen'de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor, Suriye'de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor, dünya sessiz. İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam, idam. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz."

- Bitlis

Memur-Sen Bitlis İl Temsilcisi Cabir Durak da Mısır'daki idamları kınadı.

Durak, yaptığı açıklamada, firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlığın ayağa kalkması gerektiğini kaydetti.

Mısır'da yaşananlar duyduğu üzüntüyü dile getiren Durak, şöyle devam etti:

"Cunta yargısı geçtiğimiz eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası, bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyoruz ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine baş sağlığı diliyoruz."

- Muş/Hakkari

Memur-Sen Muş İl Temsilcisi Fehmi Kuzey Vurar de sendika binasında yaptığı açıklamada, Mısır'daki idamları kınadı.

Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanların dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya ve yok edilmeye çalışıldığını belirten Vurar, şunları aktardı:

"Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla 'diktatör' diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu iki yüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar. Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çıkar yol yoktur. Ümmetin vasatlaşması ve mazlumların dayanışması yeniden diriliş ve uyanışın ön şartıdır. Yeni bir dünya mümkün diyenlerin seslerini ve güçlerini birleştirmeleri ve gürleştirmelerinden başka bir seçenek görünmemektedir. Kendisine hakkı ve adaleti ayakta tutma vazifesi yüklenmiş ümmetin bu sessizliği, bu kayıtsızlığı İslam dünyasına dişlerini geçirmek için bekleyenleri maalesef ki cesaretlendiriyor. Memur-Sen olarak susmayacağız. Dayanışma çağrılarını bıkmadan ve usanmadan sürdüreceğiz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyoruz ve lanetliyoruz."

Hakkari Memur-Sen İl Temsilcisi Şanser Kutluk da Mısır'daki idamları protesto etti.

Kutluk, yaptığı açıklamada, Sisi cuntasının, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin desteğiyle her gün yeni idamlar gerçekleştirerek yeni barbarlıklara imza attığını kaydetti.

Mardin, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Memur-Sen Mardin İl Başkanı Eyyüp Değer, il binasında yaptığı açıklamada, Mısır zindanlarında idam edilmeyi bekleyen onlarca kişinin bulunduğunu belirtti.

Bangladeş, Doğu Türkistan, Filistin, Arakan, Yemen ve Suriye'de kan, savaş, katliam, idam ve gözyaşının hakim olduğunu dile getiren Değer, şöyle konuştu:

"Mısır'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitleler ile onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenler ile İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler. Cuntacı Sisi ile destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimize rahmet, ailelerine ve İslam alemine başsağlığı diliyoruz."

- Şırnak

Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Cizre ilçesindeki şube binasında düzenlenen basın toplantısında, firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlığın ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

Çatı, "Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz." dedi.

- Siirt

Memur-Sen Siirt İl Başkanı Murat Şeker de yaptığı açıklamada, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini kınadı.

Mazlum toplumlar ve Müslümanların haklarını savunanların dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya ve yok edilmeye çalışıldığını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla 'diktatör' diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu 'demokrasi kahramanı" ilan edebiliyor. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar. Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çıkar yol yoktur."

- Bingöl

Memur-Sen Bingöl İl Temsilciliğince Saat Kulesi önünde düzenlenen etkinliğe katılan grup, Sisi aleyhine slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Başkanı Mücahit Çelik, dünyanın birçok ülkesinde Müslümanların işkencelere maruz kaldığını söyledi.

Dünya Müslümanlarının bu gidişe sessiz kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Çelik, "İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz." diye konuştu.

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da sivil toplum kuruluşları Mısır'daki idamlara tepki gösterdi

Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar (GÖNÜLKUR) Genel Sekreteri İsmail Bozo, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanlığında, platform üyesi kuruluşlar adına yaptığı açıklamada, Mısır'da yaklaşık 7 yıldan bu yana insanlık dramı yaşandığını ve dünyanın buna bilerek ve isteyerek sessiz kaldığını söyledi.

Emperyalist dünyanın ve iş birlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi'nin, dünyanın kör vicdanından, ümmetin sessizliğinden güç alarak daha çok zalimleştiğini belirten Bozo, yüzlerce silahsız gencin katledildiğini aktardı.

Bozo, tüm İslam aleminin zalimlerin işkencesi altında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 masum insanı idam etti. Mısır zindanlarında her an idamı bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde, çelik kafesler içinde savunma hakkı vermeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdamları dünyanın gözü önünde yapan cuntacı Sisi kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç cunta tarafından haksız olarak idama mahkum edildi ve ne acı ki bütün İslam dünyası şu anda zalimlerin ellerinden kan ağlıyor."

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 25 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi Memur-Sen il binasında bir araya geldi.

Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, grup adına yaptığı açıklamada, Mısır'da yıllardır yaşanan zulme karşı olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.

Mısır'da yaşananlar karşısında ülkelerin saflarını belli ettiğini anlatan Coşkun,"Yeni bir dünya mümkün diyenlerin seslerini ve güçlerini birleştirmeleri gerekiyor. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz. Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

- Kilis

Memur-Sen Kilis İl Temsilcisi Bekir Şen, yaptığı yazılı açıklamada, emperyalist dünyanın ve bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin dünyanın körlüğü ve ümmetin sessizliğinden güç alarak, gün geçtikçe daha da firavunlaştığını belirtti.

Mısır'da yaşananların dünyada safların net olduğunu bir kere daha gösterdiğini aktaran Şen, bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar olduğunu ifade etti.

Şen, demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenler ile İslam dünyasını kana bulayanların aynı safta ve aynı kesimler olduklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla 'diktatör' diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar."

- Adıyaman

Adıyaman'da Memur-Sen öncülüğünde Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, "Bugün burada bir Müslüman olarak insanlığımızı unutmamak için toplanıp, ses vermek, zulmü haykırmak için bulunuyoruz. 9 fidanı, gencecik, tertemiz yüzlü kardeşlerimizi Allah'a sunduk. Yeryüzünün damarlarına umut olsun diye kan verdik. Zulmetmedik, zulme rıza da göstermedik. Ancak, gözü dönmüş zalimler tarafından yine zulme maruz kaldık." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından tekbir getirerek dağıldı.

- Malatya

Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi üyeleri de Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini kınayarak, "Bu idamlar biliyoruz ki emperyalist güçlerin emrindeki katil Sisi'nin insanlık onurunu hiçe sayarak mesnetsizce işlediği cinayetlerden biridir." ifadesini kullandı.

Sağdıç, idamların sadece Mısır'a değil tüm İslam ümmetine yapılmış bir saldırı olduğunu bildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İdamların ve haksız cezaların bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Müslüman aleminin hamisi olarak görülen milletimizin gençleri olarak, bu zulme sessiz kalan dünya örgütlerine çağrıda bulunuyoruz, 'Haksızlık karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır.' Allah nasıl ki Hazreti Musa'yı, onu öldürmek isteyen firavunun kendi sarayında yetiştirip, onun tahtını yıktıysa, elbette ki Musaları,Harunları yeniden gönderecektir. Zalim ve firavun Sisi yönetimi ve yandaşları da er ya da geç bu dünyada ve ahirette çetin bir şekilde hesap vereceklerdir."

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da Memur Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi

Erzurum'da, Memur Sen İl Başkanı Abdullah Duman, sendikada basın açıklamasıyla Mısır'daki idamları kınadı.

Erzincan'da sendika temsilcisi Nebi Gül, sendika binasında yaptığı açıklamada, "Sisi cuntasının" bugüne kadar 165 masum insanı idam ettiğini hatırlattı.

Ağrı'da Memur Sen İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında, İl Temsilcisi Süleyman Gümüşer, Sisi'nin meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı'nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini söyleyerek, "Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor." dedi.

Kars'ta da Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde basın açıklaması yapan Memur Sen İl Temsilcisi Ebubekir Keleş, "Sisi, Firavun'un Hazreti Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ardahan'da ise yazılı açıklama yapan Memur Sen İl Temsilcisi Serkan Karataş, Mısırzindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişinin bulunduğunu belirtti.

Tunceli'de Memur Sen İl Temsilciliğince yapılan açıklamada Mısır yönetimi kınanarak, "Cuntacı Sisi ve destekçilerini lanetliyoruz. Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Iğdır'da öğle namazı sonrası Ulu Cami önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Memur Sen tarafından Mısır idamlarına tepki olarak hazırlanan ortak metinde şu ifadelere yer verildi.

"Mısır'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenlerle İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla 'diktatör' diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar."

Giresun

Doğu Türkistan, Arakan, Suriye, Filistin ve Yemen gibi İslam dünyasında Müslüman kanının aktığı ifade edilen açıklamada, "Müslüman toplumların kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka yol yoktur." ifadelerine yer verildi.Giresun'da, Memur Sen İl Temsilciliği ile Giresun Sivil İrade Platformu (GİSİP) tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi.

Giresun'da, Memur Sen İl Temsilciliği ile Giresun Sivil İrade Platformu (GİSİP) tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi.

Atatürk meydanında gerçekleştirilen eylemde sendikalar ve platfom üyeleri tarafından "Zulüm Rıza Zulümdür", "İdamları Kınıyoruz", "Zalim Sisi Mısır'dan Defol", "İhvana Selam, Direnişe Devam" dövizleri ile pankartları açıldı, idamlara tepki gösterildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Genç Memur Sen Giresun İl Temsilcisi Yavuz Selim Göl, geçtiğimiz günlerde Mısır'da 9 gencin idam edildiğini söyledi.

İdamları kınadıkları ve lanetlediklerini, Mısır'daki idamların durdurulmasını istediklerini vurgulayan Göl, "Sisi cuntası, arkasına aldığım emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteğiyle ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. Sisi ve destekçilerini kınıyor, lanetliyoruz. İdamların durdurulmasını istiyoruz." dedi.

Eylem idam edilen gençler için yapılan duanın ardından sona erdi.

Adana ve Mersin'de, Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi.

Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da emperyalist ülkelerin desteğiyle her gün yeni idamların gerçekleştiğini belirterek, Birleşmiş Milletlerin (BM) idamları durdurma çağrısının da karşılık bulmadığını söyledi.

İdam edilenlerin ailelerinin gözyaşının vicdanları yaraladığını vurgulayan Sezer, "Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz." dedi.

Memur-Sen Mersin İl Başkanı Abdullah Çelik de il binasında yaptığı açıklamada, Mısır'da Mursi hükümetine darbe yapan Sisi'nin, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı'nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini anımsattı.

Sisi hükümetinin bugüne kadar 165 masumu idam ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi."

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar, Mısır'daki idamları protesto etti. Memur-Sen Zonguldak İl Temsilciliği öncülüğünde kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen grup, pankart açarak "Katil Sisi hesap verecek", "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Mısır'daki idamlara tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mısır'da darbe karşıtı 9 gencin haksız yere öldürüldüğünü belirterek, idam edilmelerine tepki gösterdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeleri için işkenceyle itirafa zorlanan 9 masum gencin idam edilmesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Haksız ve zalim kararlar alan hâkimlerin bu kişilerin infazına ortak olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019'a gelindiğinde olay henüz hayatlarının baharında 9 gencin idam edilmesine kadar vardı. Mısır tarihinde en çok bu rejim döneminde siyasi intikam infazları yapıldı."

İzmir

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, "1 milyon üyemizle, cuntacı Sisi'nin Lahey Adalet Divanında yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

