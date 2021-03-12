Erdoğan: Mısır ile görüşmelerimiz en üst düzeyin bir tık altında devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Bizler daha çok bilim kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle bir sıkıntı var. Tüm şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca şartları zorlayacağız. Mümkün olduğunca şu an aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Netice almakta zorlanmaya başlarsak süreci devam ettireceğiz. Aşı konusunda şu anda bizim Çin ile anlaşmamız var. Mısr ile ilk temaslar hakkında da kouşan Erdoğan, görüşmeler en üst düzeyin bir tık altnda devam ediyor. Mısır'la iş birliği sürecimiz zaten devam ediyordu. Mısır halkını Yunanistan’ın yanına yerleştirmek mümkün değil. Bunun için de tabi olması gereken yerde görmek isteriz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:38