Mısır ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye taziye

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Amasra'daki maden ocağındaki patlamadan dolayı, Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendiği aktarılan açıklamada, mahsur kalanların sağ salim kurtarılması temenni edildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd de yaptığı açıklamada, maden ocağı patlaması nedeniyle, dost Türk halkı ve Türkiye devletine en içten taziyelerini ilettiklerini ifade etti.

Yaralılara acil şifalar ve kurtarma çalışmalarının başarılı olmasını temenni eden Sözcü, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.