MİT duyurdu! Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan öldürüldü
MİT, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 22.04.2022, 11:27
MİT, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri öldürüldü.
MİT, 20 Şubat 2022’de PKK-YPG Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobani kod Rodin Abdulkadir Muhammed ve YPJ Kobani Yürütme Komitesi’nde faaliyet yürüten Dilar Halep kod Ranya Henan’ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
İki terörist de Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize ediyordu. Verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumluydular.
Alınan bilgiye göre, MİT’in sahadaki ajanlarından derlediği bilgilerle düzenlenen operasyonda, iki üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ’nin ağır darbe aldığı belirtilmekte.
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