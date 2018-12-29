MİT'in Azerbaycan operasyonunda aranan FETÖ üyesi yakalandı

MİT, yurt dışında aranan FETÖ mensubu bir öğretmeni Azerbaycan'da yakaladı.

MİT tarafından Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü öğretmen Mehmet Gelen Türkiye'ye getirildi.

Pakistan FETÖ kararı ve Azerbaycan müjdesi

Pakistan'ın FETÖ'yü terör örgütü ilan etme karar tasarısı hakkında dün Hz.Ali Camiinde cuma namazı çıkışı konuşan Erdoğan FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na teslim aşamasının önemine dikkat çekerken yakın bir gelecekte Azerbaycan'dan da güzel haberler geleceğini sözlerine eklemişti.

Erdoğan, "(Pakistan'ın FETÖ kararı) Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler. Bundan sonraki süreç, oradaki kapatılan yerlerin vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle birlikte müjdelerini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz." demişti

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2018, 13:09