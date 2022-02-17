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MİT, Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan'ın Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel 17.02.2022, 15:25
MİT, Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in saha istihbaratı ile terörist Orhan'ın yeri belirlendi.

Koruması ile Amude bölgesinden Türkiye'ye yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı esnada terör örgütü PKK/YPG'li "Hebat Gever" kod adlı terörist Süleyman Orhan, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Teröristin, 8 Ocak 2020'de Rasulayn'da 4, 16 Ocak 2020'de Tel Abyad-Suluk beldesinde 3, 10 Aralık 2020'de ise Resulayn'da 2 askerin şehit edildiği saldırıların yanı sıra 8 Ocak 2022'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi.

#MİT #Hebat Gever #Süleyman Orhan
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