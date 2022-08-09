MİT'ten Gara'da operasyon: 7 terörist daha etkisiz halde
Etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da bulunduğu bildirildi.
Güncel 09.08.2022, 11:43
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristi etkisiz hale getirdi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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