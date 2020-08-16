MİT'ten PKK'ya 'üst düzey' darbe: 'Agit Garzan' öldürüldü

MİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu.

MİT'in istihbaratıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda da sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi.

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Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020, 15:00