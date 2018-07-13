'MİT TIR'ları davası'nın aranan ismi eski komutan gözaltında

MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı

'MİT TIR'ları davası'nın aranan ismi eski komutan gözaltında

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 16:15
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İran elektrik- su krizini çözdü
İran elektrik- su krizini çözdü
  1. Ortadoğu