'MİT TIR'ları davası'nın aranan ismi eski komutan gözaltında

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındıGüncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 16:15
MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı
Dünya Bülteni / Haber Merkezi
MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındıGüncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 16:15