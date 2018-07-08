Moğollar İstanbul'da festivalde bir araya geldi

Moğolistan Dostluk Derneği tarafından "Büyük Moğol İmparatorluğu"nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Kağıthane'de Moğol Naadam Festivali düzenledi.

Moğolistan Dostluk Derneği Başkanı Munkhmaa Baasanjav, geleneksel Moğol Naadam Festivalinin bu yıl da Moğolistan dahil dünyanın dört bir tarafında coşkuyla kutlandığını söyledi.

Baasanjav, ''Moğol halkının bu milli bayramını, Moğolistan Dostluk Derneği olarak Türkiye'de de geleneksel hale getirmiş bulunuyoruz. Her geçen yıl zenginleşen etkinliklerimizde Türkiye'de yaşayan Moğol vatandaşlarımıza bayramlarını yaşama gururunu sağlarken Türk insanına Moğol kültürünü tanıtma görevimizi de geliştirmekteyiz.'' dedi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde Moğol Güreşçileri gösteri yaptı, Moğol müziğini yansıtan parçalar seslendirildi.

Etkinlik sonunda gösteri ve yarışmalarda derece alan veya göz dolduran sporculara ödüller verildi.

Nadaam Festivali

Kökleri eski Moğol geleneklerine dayanan ve her yıl temmuz ayında yapılan Naadam Festivali, 1921’de Çin'den bağımsızlığını kazanan Moğolistan'in milli bayramı haline dönüştü. Kutlamalar çerçevesinde milli giysilerin sergilenmesi, milli danslar, milli müzik, akıl oyunları, binicilik gösterileri, at yarışları, okçuluk, atlı okçuluk, güreş ve benzeri etkinlikler sergileniyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 15:14