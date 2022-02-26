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Moldova'dan tahliye edilen bir grup Türkiye'ye ulaştı

Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Moldova’dan tahliye edilen bir grubun otobüsle Türkiye'ye geldiği bildirildi.

Güncel 26.02.2022, 12:43
Moldova'dan tahliye edilen bir grup Türkiye'ye ulaştı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının oluşturduğu tedirginlik ve Moldova’ya olan göç dalgası nedeniyle Türk yatırımcının fabrikasında görevli yöneticiler, tahliye için Dışişleri Bakanlığına başvurdu.

Dışişleri Bakanlığı, aralarında geçen hafta proje kapsamında Moldova'ya gidenlerin de olduğu 31 kişilik grubun tahliyesini organize ederek Romanya ve Bulgaristan’dan geçişini sağladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geldikleri otobüsle İstanbul'a hareket etti.

#Moldova #tahliye
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