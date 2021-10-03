Mossad şüphesi! '1 ayda 7 Filistinli kayboldu'

Filistin Yönetimi'nin Ankara'daki Büyükelçisi Faid Mustafa, Filistin vatandaşlarından bazılarının Türkiye topraklarında kaybolmasıyla ilgili olarak Türk makamlarıyla irtibatların ve araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Filistin'in resmi radyosu durumundaki Filistin'in Sesi radyosuna bugün (29 Eylül Çarşamba) açıklama yapan Mustafa, önümüzdeki saatler içinde, kaybolan kişilerin ailelerini rahatlatacak birtakım bilgilere ve yeni bulgulara ulaşılması ümidi içinde olduğunu dile getirdi.

Mustafa, konu hakkında Türkiye Cumhurbaşkanıyla irtibata geçtiğini, İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü ile de görüşme yapacağını ifade etti.

Türkiye güvenlik teşkilatının kaybolan Filistin vatandaşlarıyla ilgili araştırmaları sürdürdüğünü, kamera görüntülerinin incelendiğini ancak henüz kendilerine, kaybolanların izlerini bulmaya yardımcı olacak bir bilgi ulaşmadığını belirten Mustafa, bu kişilerin çoğunun izinin İstanbul'da kaybolduğuna dikkat çekti.

Filistinlilerin Avrupa'ya göç ettiklerinden dolayı veya söylendiği üzere Türkiye'deki bazı kişilerle anlaşmazlık yaşamaları yüzünden kaybolmuş olmaları ihtimali hakkında soru sorulması üzerine de Büyükelçi Mustafa; "Türkiye'nin çok farklı ülkelerin vatandaşlarının Avrupa'ya göçünde bir geçit olarak kullanılması sebebiyle bütün senaryolar göz önünde bulunduruluyor. Elde henüz bir bilgi bulunmadığı için bütün ihtimaller değerlendiriliyor." dedi.

Bu arada Türkiye'nin Ramallah Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer de olay hakkında yaptığı açıklamada Türkiye'deki yetkili makamların kaybolan Filistinliler hakkında bilgiye ulaşmak için bütün güçleriyle seferber olduklarını dile getirdi. Demirer, kaybolan Filistinlilerin gözaltına alınmış olmadıklarını, resmi bir merkezde tutulmadıklarını ve herhangi bir hastaneye de yatırılmadıklarını söyledi.

Yaklaşık bir aydan beri Türkiye'de yedi Filistin vatandaşının izi kaybolmuş durumda. Bunların bazılarının Türkiye'de çalıştığı bazılarının da tahsil gördüğü ifade edildi.

Filistinlilerin ortadan kaybolması Mossad Türkiye'de operasyonlar mı yapıyor sorunu akla getirdi.

Kaynak: Haksöz Haber