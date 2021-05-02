MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde yapılan operasyonda 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.