MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güncel 02.05.2021, 15:24
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde yapılan operasyonda 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.
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