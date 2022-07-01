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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürüldü.

Güncel 01.07.2022, 10:57 01.07.2022, 11:00
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

#msb #pkk #operasyon
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