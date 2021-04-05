MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 05.04.2021, 12:06
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.
AA
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