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MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist yapılan başarılı operasyonla öldürüldü.

Güncel 11.07.2022, 11:31
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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