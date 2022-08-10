MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 10.08.2022, 18:26
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.
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