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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 10.08.2022, 18:26
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.

#ırak
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