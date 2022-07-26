MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 26.07.2022, 19:58
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
Açıklamada, " Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
31
açık
Günün Anketi Tümü