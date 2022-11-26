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MSB açıkladı: "22 PKK/YPG'li terörist öldürüldü"

MSB, 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 26.11.2022, 23:05
MSB açıkladı: "22 PKK/YPG'li terörist öldürüldü"

Milli Savunma Bakanlığının Twitter sayfasından yapılan açıklama şu şekilde:

"Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarımız hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor. 10’u Irak’ın, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!"

#msb #terörşe mücadele
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