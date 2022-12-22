MSB açıkladı: 3 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 22.12.2022, 13:00 22.12.2022, 13:01
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon gerçekleştiren Türk komandolarının, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0bd4eMZgYr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2022
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