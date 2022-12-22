MSB açıkladı: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon gerçekleştiren Türk komandolarının, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0bd4eMZgYr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2022