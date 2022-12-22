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MSB açıkladı: 3 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 22.12.2022, 13:00 22.12.2022, 13:01
MSB açıkladı: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon gerçekleştiren Türk komandolarının, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

#msb #pkk #operasyon
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