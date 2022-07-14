MSB açıkladı: 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğin duyurdu.
Güncel 14.07.2022, 19:22
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlı olunduğu belirtilerek Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
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