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MSB açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Güncel 07.04.2021, 10:50
MSB açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadesiyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetlerinin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

AA

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#msb
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