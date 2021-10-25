MSB duyurdu: 1 şehit, 1 yaralı
Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı duyuruldu.
Güncel 25.10.2021, 23:44
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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