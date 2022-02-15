MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 10 terörist öldürüldü.
Güncel 15.02.2022, 16:11
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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