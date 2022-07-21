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MSB duyurdu! 11 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Güncel 21.07.2022, 11:25
MSB duyurdu! 11 terörist öldürüldü

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

#msb #operasyon
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