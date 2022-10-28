MSB duyurdu: 13 PKK'lı terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından öldürüldü.
Güncel 28.10.2022, 10:51
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, ''Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'' denildi.
15
açık
Günün Anketi Tümü