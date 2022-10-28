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MSB duyurdu: 13 PKK'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından öldürüldü.

Güncel 28.10.2022, 10:51
MSB duyurdu: 13 PKK'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, ''Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'' denildi.

#msb #operasyon
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