MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/JKl31Lt6Oz