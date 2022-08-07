MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 07.08.2022, 12:53
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2022
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/JKl31Lt6Oz
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