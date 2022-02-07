MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist yapılan operasyonla öldürüldü.
Güncel 07.02.2022, 10:18
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine karşılık verilmeye devam edildiğini belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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