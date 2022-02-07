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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist yapılan operasyonla öldürüldü.

Güncel 07.02.2022, 10:18
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine karşılık verilmeye devam edildiğini belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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#Barış Pınarı bölgesi #msb #operasyon
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