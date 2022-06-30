MSB duyurdu! 29 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist yürütülen başarılı operasyonlarla öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.