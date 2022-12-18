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MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 18.12.2022, 10:38
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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